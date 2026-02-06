運動が苦手でも、体型は少しずつ整えていきたい。そんな大人世代の女性にこそ取り入れてほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ウールドゥワ・ハスタ・アーサナ】です。特別な動きは不要で、正しい姿勢を意識しながら“お辞儀をする”だけ。腹筋と体幹を同時に使えるため、腰まわりのもたつきにアプローチできます。ウールドゥワ・ハスタ・アーサナ（１）両脚を揃えて直立して胸の前で合掌する（２）合掌した手を頭上に真っ直ぐ持ち上げて