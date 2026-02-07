ドジャースのマーク・プライアー投手コーチが6日（日本時間7日）までに、米ポッドキャスト「ドジャース・テリトリー」に出演。先発としてローテの一角を担うことが期待される佐々木朗希投手（24）に対し「今年は“完全版”の彼を見られると思う」と予告した。同投手はメジャー移籍1年目の昨季は開幕ローテには入ったものの、右肩痛で約4カ月離脱。救援に配置転換されたポストシーズンでは9試合に登板し、3セーブ、防御率0.84で