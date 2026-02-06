スキンケアもメイクも手を抜いていないのに、なぜか疲れて見える。そんな違和感を感じたことありませんか？一方で、特別なことをしているようには見えないのに、自然と若々しい印象の人もいます。この違いはどこからくるのでしょうか？全部きれいにすると、顔はのっぺり見えやすい大人になるほど、「テカらせない」「崩さない」を意識しすぎて、ツヤを徹底的に消してしまいがちです。すると肌はマットになりすぎ、顔全体が平面的に