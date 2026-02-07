前日本ハム1軍打撃コーチで、阪神OBの八木裕氏（60）が、田尾安志氏（72）のYouTube「TAOCHANNEL」に出演。阪神の遊撃手候補に挙がる新外国人、キャム・ディベイニー内野手（28＝前パイレーツ）に対し、“待った”をかけた。マイナー通算85本塁打、遊撃手として同通算402試合出場の経験がある。“打てるショート”として期待は高い。ただ、八木氏は「阪神タイガースのショートが外国人でいいかというとちょっと疑問が残り