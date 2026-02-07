お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。1月に妊娠を報告していた第2子の性別が判明したことを明かし、「#ジェンダーリービル」の様子を披露した。【写真】手作り！山本圭壱＆西野未姫、第2子の性別を発表した“オムライス牛丼”「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とつづり、料理の写真をアップ。子どもが卵の布団を掛けているように盛り付け