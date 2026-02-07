前日6日に32歳の誕生日を迎えたソフトバンク・上沢直之投手。自身のインスタグラムで、チームメートたちに受けたサプライズパーティーの様子を公開しました。上沢投手は自身のインスタグラムのストーリーズで、大津投手の投稿を共有。動画には、上沢投手へのサプライズの様子が収められています。ドアを開けた上沢投手は驚いたような表情。うながされて津森宥紀投手がスマートフォンでバースデーソングを流します。これに合わせて