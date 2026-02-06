体型も変わっていないし、まだ傷んでもいない。だから同じ服を着続けていることありませんか？けれど40代・50代になると、「まだ着られる」と「今、似合う」は別になってくることがあります。その違和感の正体は“服の更新タイミング”かもしれません。ズレるのは体型より“バランス”昔の服がしっくりこなくなる理由は、単純なサイズ問題だけではありません。肩幅、袖の太さ、着丈、ネックラインなどの設計が今のトレンドとずれて