「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）阪神ドラフト５位の能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が具志川組から参加し、入団後初めて実戦形式に登板。圧巻の投球を見せた。先頭の元山は初球で右飛。続く高寺はフルカウントからの６球目で一飛に打ち取った。中川は、捕手・伏見のサインに首を振って投じた４球目で遊ゴロ。百崎にはカウント３−１としたが落ち着いて左飛に仕留めた。最後は井坪を投ゴロに。打者５人に１８球を