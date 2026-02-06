函館には共立リゾートが運営する「ラビスタ函館ベイ」がありますが、今回はそのプレミアムな別館として2023年5月にオープンした【ラビスタ函館ベイANNEX】を紹介します。74部屋と客室数が少なく、ワンランク上の上質な滞在を用意。眺望のいい温泉露天風呂やサウナ、寿司の食べ放題が魅力のコースディナーや北海道グルメの朝食バイキングなど、満足感の高さが自慢です。｜港町の風情を感じる上質なホテルアクセスはJR函館駅から徒歩