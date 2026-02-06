体重はそれほど変わっていないのに、ふと鏡を見ると二の腕だけが太く見える。これ、大人世代に多い体型変化のひとつです。上半身全体がもたついた印象になり、「以前より痩せにくくなった」と感じる人も少なくありません。実はこの変化、脂肪が急に増えたというよりも、筋力低下や体の使い方の変化が関係しているケースがあります。二の腕は年齢とともに使われにくくなる部位二の腕の裏側や肩甲骨まわりの筋肉は、日常生活では意識