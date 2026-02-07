モデル・タレントのMattが2月6日、自身のInstagramを更新。超ド級の“極細スタイル”を披露し、ファンをざわつかせている。「グレーのセットアップに黒のインナーというシンプルなコーデですが、まず目を引くのが脚の長さ。『股下がどうなっているの？』と聞きたくなるほどで、パンツは特注ではと思うレベルです。さらに“極細”という言葉が似合う華奢な体つきで、8.5〜9頭身のモデル体型です」（芸能記者）コメント欄には