巨人の中山礼都外野手が７日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で左越え二塁打を放った。石川達也投手が２球目に投じた外角直球を逆方向へ。ライナー性の打球は左翼の頭上を悠々と越えていった。オフ期間に筋肉量だけで４〜５キロ増量してキャンプイン。２日のフリー打撃では５６スイングで１３本のサク越えを放つなど、パワーアップした姿を印象老けている。