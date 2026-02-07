元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動している川端義明さんが2026年2月5日にブログを更新し、古巣のNHKの対応に怒りをあらわにした。「セキュリティをどう侵犯することになるのか」川端さんはNHK時代、「ニュース7」「ニュース9」「NHK週刊ニュース」などでキャスターを務め、NHKホール支配人も務めた。5日に「二度とNHKには行かないことにした。」という記事を公開した川端さんは、新しいアナウンス室長に挨拶