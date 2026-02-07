巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が７日、１軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに初登板。打者のべ６人に対して被安打０、与四球１の内容だった。２０球前後の球数制限を設けてカウント１-１からスタート。力強い直球に得意のシンカーなどを駆使しながら、先頭の荒巻をまずはニゴロ。石塚には際どい球で四球を与えたが、山瀬をニゴロ、浦田は三直に封じた。ドラ１左腕の竹丸らとともにキャンプ１軍帯同を