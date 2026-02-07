巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が７日、１軍宮崎キャンプで初の実戦形式となるライブＢＰに登板。カウント１―１から行われ、打者のべ５人に対して無安打１四球、２奪三振と、直球とチェンジアップを有効に活用して持ち味の安定感を発揮した。先頭の佐々木には四球を与えたが、宇都宮をこの日最速となった１４６キロの直球で見逃し三振。小浜は１４５キロの直球で空振り三振。甲斐は二ゴロだった。