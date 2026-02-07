coldrain主催フェス＜BLARE FEST. 2026＞が2月7日および8日の2日間、愛知・ポートメッセなごやで開催される。WOWOWでは同フェスの模様を5月に放送・配信するほか、4月にはcoldrainが同イベントの魅力を語る特番が無料で届けられる。来年2027年に結成20周年を迎えるラウドロックバンドcoldrain主催大型フェス＜BLARE FEST.＞は、コロナ禍拡大以前に初開催された2020年、2023年に次いで、今回3年ぶり3回目の実施となる。国内外での高