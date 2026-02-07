0-0で三竿が退場後、点を取り合った明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節FC東京対鹿島アントラーズが2月7日に味の素スタジアムで行われた。前半41分に鹿島のMF三竿健斗が一発退場となり、そこから試合が大きく動き始めた。昨季王者にビルドアップでミスが出た。最終ラインでボールを持った三竿がボールを奪われ、その流れでFWマルセロ・ヒアンを倒してしまう。主審は迷わずレッドカードを提示した。FC東京はそ