福島はアウェーで甲府と対戦福島ユナイテッドFCは2月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bの第1節でヴァンフォーレ甲府と対戦。58歳のFW三浦知良（カズ）が先発起用されたなか、前半20分で交代となった。カズは国内外で数多くのクラブを渡り歩き、2024年からはJFL・アトレチコ鈴鹿に期限付き移籍し、プレーを続けていた。そして今季、J3の福島へ期限付き移籍を果たし、5年ぶりにJリーグの舞台へと復帰し