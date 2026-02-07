国内照明メーカーのホタルクスは、癒しの空間を演出する間接照明付きLEDシーリング『HotaluX AURA』4品種を2026年2月11日から順次発売します。昨今のライフスタイルの多様化に伴い、インテリア・健康・体験への関心が高まっています。この照明は、照らすものから癒し空間体験へと在り方を変化させ、間接照明を楽しめる商品です。 ホタルクス『HotaluX AURA』  発売日：2026年2月11日（火）から順次発売ラインアップ