アビリティーは、会社の笑顔の点数と上司タイプがわかる「スマイルスコア診断」をリリースし、100名の経営者に診断を実施しましたその結果、60％が従業員の悩みに対して「見て見ぬふりタイプ」であることが明らかになりました人手不足による倒産が2025年に過去最多を記録する中、従業員が安心して働き続けられる環境づくりが急務となっています アビリティー「スマイルスコア診断」 診断方法：Webサイトから無料で