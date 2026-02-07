KAWAII LAB.のアイドルグループ・SWEET STEADY（略称すいすて＝奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈）が、ABCテレビ・テレビ朝日で放送のドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』第5話（関東：7日深2：40、関西＝8日深0：10）に登場する。グループメンバー7人そろってでは、初のドラマ出演となる。【動画】SWEET STEADYのメイドカフェ勤務姿…Sっ気が人気の「サディスティックSteady」同