東京都調布市議会は７日、市立八雲台小学校で議会報告会を開いた。「開かれた議会」を目指して２０１３年に始めた報告会は今回が２２回目で、小学生向けに実施するのは初めて。報告会には６年生約７０人が参加した。はじめに宮本和実議長が、議会の仕組みや四つの常任委員会での審議内容、市の予算規模などを説明した。市民の意見を市議らが聞く広聴の時間には、児童から「駅前のバス乗り場の表示がわかりにくい」「熱中症対