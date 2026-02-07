甲府―福島前半、攻め込む福島・三浦＝JITスサッカー元日本代表FWで「カズ」の愛称で親しまれるJ3福島の三浦知良（58）が7日、甲府市のJITリサイクルインクスタジアムで行われたJ2・J3百年構想リーグ開幕節の甲府戦に先発し、自身が持つJリーグ公式戦の最年長出場記録を58歳11カ月12日に更新した。従来の記録は横浜FC時代の2021年5月19日に、YBCルヴァン・カップの浦和戦に出場した際の54歳2カ月23日だった。三浦はプロ41