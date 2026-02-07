お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、7日放送のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』（後1：00）に急きょ生出演。“重大発表”を行った。【画像】アンジャッシュ渡部建、サンドウィッチマンのラジオで“重大発表”伊達みきおが「ネット記者のみなさん、大丈夫でしょうか？」と仰々しく迎え入れると、渡部は「やめろよ！この紹介（笑）。なんだよ、さっきから。何のハードルの上げ方なんだよ」と