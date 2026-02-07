タイムズモビリティは、タイムズカーの補償制度と予約開始日時前（サービスタイム）利用の課金方法を4月1日から改定する。事故時の補償制度について、現行では人身傷害補償の限度額が無制限だが、変更後は1名あたり6,000万円となる。さらに、「複数回事故を起こし、そのうち1回でも全損または車両が大破する事故を起こした会員」「重大な過失により事故を起こした会員」「重大な被害を及ぼす事故を起こした会員」を対象に、車両補