広島県選挙管理委員会は、8日投開票の衆議院選挙の期日前投票率を発表しました。今月6日時点の広島県の期日前投票率は18.01％で、前回2024年の衆議院選挙の同じ時期と比べて4.36ポイント高くなっています。市町別では、庄原市、安芸太田町、神石高原町で30％を超える投票率となっています。（2026年2月7日）