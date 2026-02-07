「ビックカメラの株を持っていると、1万円分の優待券をもらえる」と聞くと、投資に興味を持つ人は少なくないでしょう。株主優待は買い物をおトクにするだけでなく、投資のモチベーションにもつながる制度です。 本記事では、ビックカメラの株主優待の内容や、年1万円分のメリットを得るにはどれくらいの投資が必要か、さらに株価・配当利回り・今後の期待と注意点について解説します。 ビックカメラの株主優待