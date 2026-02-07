2月7日、小倉競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1000m）は、田山旺佑騎乗の2番人気、パドゼフィール（牝3・栗東・新谷功一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に1番人気のファンシーフリル（牝3・美浦・蛯名利弘）、3着にコウユーネロガ（牝3・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは0:59.3（良）。断然人気馬を完封田山旺佑騎乗の2番人気、パドゼフィールが逃げ切りで嬉しい初勝利を飾った。レースでは好スタートから先手を主張