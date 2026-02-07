女の子へのアプローチの仕方が、ワンパターンになっている人はいませんか？手垢が付いたセリフばかりでは、女の子の色よい反応を期待できないかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に「『それ…ほかの女にも使っただろ！』と疑われる雑な口説き文句」をご紹介します。【１】「これって運命じゃない？」という縁を強調するセリフ「詐欺師みたい。騙される人もいそう」（30代女性）