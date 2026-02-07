親ロシア国家であるベラルーシと北朝鮮が、昨年末に数トン規模の食肉とミサイル発射台用車両部品を交換する取引を行っていたと、米国の北朝鮮専門メディア「NKニュース」が6日（現地時間）に報じた。ベラルーシの独立系メディア「ジェルカロ」は、「数十万ドル」規模の「牛肉の塊、鶏もも肉、缶詰の食肉および内臓」が、昨年末に列車で北朝鮮へ輸出されたと伝えた。このベラルーシ産食肉の輸出は、ポーランドに拠点を置くゼンディ