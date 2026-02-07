◆日本ハム紅白戦（７日・名護）日本ハムの水谷瞬外野手が、２打席連発で猛アピールした。白組の「１番・左翼」でスタメン出場。初回先頭で迎えた第１打席は、孫易磊投手の変化球にタイミングを外されたが、強風に乗りチーム１号となる左越えソロ。先制弾にも微妙な表情を見せていた。しかし、３回先頭で迎えた第２打席、紅組２番手・松本遼大投手の１３５キロの変化球を、バックスクリーン右に運んだ。今度は納得の一撃に