水島警察署 ６日、酒気帯び運転の疑いで倉敷市東富井の自称配送業の男（50）が逮捕されました。 警察によりますと、男は6日午後7時半ごろ、倉敷市中畝の国道で軽自動車を運転し、信号待ちで停止していた軽自動車に追突しました。双方にけがはなかったということです。 警察官が現場に駆け付け、男から酒の匂いがしたため呼気を調べたところ、基準値の約3倍となるアルコールが検出されたため現行犯逮捕しまし