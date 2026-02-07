２月７日の京都５Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル＝１４頭立て）で非常に珍しい事象が起きた。勝ったサッポロイクコ（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父サクソンウォリアー）から９着のルナーマンス（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父シルバーステート）の着差が何とすべて「クビ」。結果を知らせるターフビジョンにはズラッと「クビ」の文字が並んだ。もともと、このレースは勝ったサッポロイクコが１番人気だったが、単勝