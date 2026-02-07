２月７日の東京競馬では、降雪の影響で８Ｒの発走の前に天候調査が行われた。午前から降る雪が午後から強まり、６Ｒ前には天候が「小雪」から「雪」に変更。８Ｒの前に中断し開催可否の検討が行われていたが、１４時１０分に「安全な競馬が困難である」としてＪＲＡから８Ｒ以降を取りやめると発表された。ＪＲＡはすでに降雪による競馬開催への影響が予想されるため、８日の東京１１Ｒ・東京新聞杯と、京都１１Ｒ・きさらぎ