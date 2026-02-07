今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカ・ニューヨーク州の「“春の訪れ”占いバトルキュートな2匹の占い師」についてです。◇歴史的寒波に見舞われているアメリカ。そんな中、今月2日、ペンシルベニア州で、春の訪れを占う伝統行事が行われました。イベントの主役は、リスの仲間であるグラウンドホッグ。その姿を一目見ようと、たくさんの観客が。アメリカでは、グラウンドホッグは春の訪れを占う生