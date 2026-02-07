埼玉県警は警察官の仕事を知ってもらおうと、採用イベントを実施しました。ことしは初めて、警察の事務職員の仕事を紹介するコーナーも設置されました。埼玉県警は7日、さいたま市の警察学校で採用イベントを行い、参加者は機動隊の降下訓練の様子を見学したり、鑑識活動を体験したりしました。イベントには主に高校生や大学生が参加しましたが、今回からはより若い世代に警察の仕事を知ってもらおうと、中学生も参加できるように