米プロバスケットボールNBA下部のGリーグでブルズの河村勇輝は6日、本拠地イリノイ州ホフマンエステーツでのネッツ戦に先発で37分41秒プレーし、25得点、13アシストだった。チームは133―127で勝った。（共同）