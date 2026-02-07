昨季開幕投手を務めたヤクルト・奥川恭伸投手が7日、春季キャンプ地の沖縄・浦添で実戦方式で打者と対戦する「ライブBP」に登板。最速148キロで37球を投じ、安打性2本に終えた。自身は球種について「スライダー、フォーク…、ひと通り投げた」と説明も、「まだこのままだとゲームに入るのがしんどい状態」と続けた。とはいえ、対戦したモンテルのバットを内角の直球で折るなど、球に威力はあった。岩田に中前、左前と2球連続