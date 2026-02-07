元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドさん（31）が2026年1月25日、自身のインスタグラムを更新。番組での衣装ショットを披露した。「18歳の時につくったスイカという曲を」アイナ・ジ・エンドさんは、「Venue101紅白振り返りスペシャル」といい、白いキャミドレスを着こなすショットや、自撮りショットなど7枚の写真を投稿した。「感性は死んじゃったかもしれないけど人生諦めたくないって思ってた18歳の時につくったスイ