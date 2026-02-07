【動画】FOOT×BRAIN+ #751｜https://youtu.be/bblWJFPLOio 水戸が挑む地元まるごと改革 Jリーグ各クラブの経営トップを招き、日本サッカーの未来を探るシリーズ企画「リーダーズボイス」 今回のゲストは今シーズン初のJ1に挑む水戸ホーリーホック社長の小島耕氏だ。 親企業を持たない地方クラブとして、地域密着型の経営戦略と独自の地域課題への取り組みから目が離せない。