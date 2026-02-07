◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節千葉―浦和（７日・フクダ電子アリーナ）アウェーでの開幕戦を迎えた浦和が、前半は１７年ぶりにＪ１昇格した千葉に力の差を見せつけた。前半４分、ＭＦ松尾がペナルティーエリア内で千葉ＧＫ若原に倒され、ＰＫを獲得。これを松尾がゴール左に落ち着いて決め、先制に成功した。さらに同１２分、松尾が左サイドを突破すると、最後はこぼれ球に大卒ルーキーＦＷ肥田野が決めて追加点。新