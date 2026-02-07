モーター大手「ニデック」の工作機械大手「牧野フライス製作所」に対する株式公開買い付けを巡るインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は7日、金融商品取引法違反容疑で住所、職業不詳の斎藤圭悟容疑者（29）を新たに逮捕した。