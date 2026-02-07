俳優・水沢林太郎が7日、「HMV＆BOOKS SHIBUYA」で自身の1st写真集『輪-ワッカ-』発売記念イベントを行った。【写真】1st写真集『輪-ワッカ-』を紹介する水沢林太郎記念すべき23歳の誕生日、5日に待望のファースト写真集を発売。表紙は自ら選び、タイトルも自身で命名した。ロケ地にもこだわった一冊となっている。「自然の中で行いたい」という希望があり、北海道・小樽を拠点に周辺で敢行。モデルらしくポーズを決める場面も