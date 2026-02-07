「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）が7日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。前WBA＆WBC統一世界フライ級王者の寺地拳四朗（34＝BMB）とアマチュアボクシングの21年世界選手権金メダリストで、前WBOアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳）のWBC最新ランキングによる対戦の可能性について言及した