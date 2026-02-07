「日本ハム紅白戦−白組−紅組」（７日、エナジックスタジアム名護）紅白戦が行われ、白組の１番・水谷瞬外野手が今季の“チーム１号”を放った。初回無死から孫易磊が投じた１３６キロの変化球を捉えると、高々と上がった球は強い風に乗って左翼フェンスを越える先頭打者弾に。スタンドからはどよめきと拍手が起こった。昨季は１番打者としてチーム最多４５試合でスタメン出場。今季も切り込み隊長としての活躍が期待され