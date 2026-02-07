2月7日（現地時間6日）、ナウ・アリーナで行われたロングアイランド・ネッツ戦に、ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝が出場した。先発ポイントガードとして約38分間プレーした河村は、25得点13アシスト2リバウンドを記録。圧巻のダブルダブルを達成し、司令塔としてチームを133－127の逆転勝利に導いた。 河村は2月6日（現地時間5日）、シカゴ・ブルズの一員として敵地でのトロント・ラプ