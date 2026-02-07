高市総理大臣が、1月31日、「円安で外為特会の運用が今、ホクホク状態だ」と円安メリットを強調する発言を行いました。外国為替市場では、円が一気に1ドル155円台にまで急落、その後もジリジリと円安が進んでいます。日米通貨当局による「レートチェック」の効果で、せっかく円高に巻き戻したのに、その効果の7割が失われた形で、政策当局の努力は台無しです。【写真を見る】高市総理『円安ホクホク』発言「レートチェック」効果は