「広島春季キャンプ」（７日、日南）今キャンプ初めてのシート打撃が行われ、３月開幕のＷＢＣを戦う侍ジャパンメンバーにも選ばれている広島・小園海斗内野手が本塁打を放った。この日は午前中からシート打撃が行われており、小園は午後に入ってからの２打席目で左腕・高橋の直球を強振。鋭いライナー性の打球は右翼ポールに直撃する一発となった。ボールがポールに当たる「カンッ」という音が球場に響くと、スタンドの鯉党