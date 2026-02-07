あした（8日）は衆議院議員選挙の投開票日です。東京都内では、きのう（6日）までに、前回の同じ時点よりおよそ50万人多い200万人以上が期日前投票を済ませました。東京都選挙管理委員会によりますと、都内できのう（6日）までに期日前投票をすませた人は208万112人で、おととしの衆議院議員選挙で、同じく期日2日前までに投票した160万271人を48万人ほど上回りました。あした（8日）の投開票日は都内でも雪の予報が出ていることな