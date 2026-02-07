「日本ハム紅白戦、白組−紅組」（７日、エナジックスタジアム名護）日本ハムの西川遥輝外野手が白組の「７番・中堅」でスタメン出場したが、二回１死からの第１打席で右膝付近に死球を受け、球場が一時騒然となった。２番手の育成右腕・松本が投じた１球が西川の右膝付近を直撃。そのまま打席に倒れ込み、球場は騒然となった。なかなか起き上がれずグラウンド内に担架が運び込まれた。すると立ち上がって一塁へ向かって歩